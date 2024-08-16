И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  120336 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  104006 просмотра
Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  84915 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  72187 просмотра
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  47448 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  120336 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  114316 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  167655 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  155761 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  175783 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  47477 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  103124 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

15 августа 2024, 10:07  •  118553 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа 2024, 03:09  •  114217 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  105900 просмотра
Актуальное
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 14:00  •  8271 просмотра

Read in English

Евгений Сокур, и.о. заместителя главы ГНС, вероятно внес недостоверные данные в декларацию за 2023 год. Он не указал свою сожительницу, с которой проживает с 2016 года, что может привести к ответственности.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы внес в декларацию за 2023 год, вероятно, недостоверные данные. В частности, он не указал в документе свою сожительницу. За недекларирование данных в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность, пишет УНН.

Евгений Сокур во время следствия по делу о якобы покушении на него сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Вероятно, речь идет о квартире площадью более 100 кв м, которую он приобрел в 2016 году за более 1,5 миллиона гривен или более 600 тысяч долларов по курсу в тот период.

Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей девушке.

В частности, на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции есть всего три декларации чиновника - за 2021, 2022  и 2023 годы. В них он указывает, что одной из квартир он владеет пополам со своей матерью Сокур Аллой Викторовной, которая работает заместителем директора департамента - начальником управления приватизации, корпоративных прав, формирования и распределения коммунальной собственности КГГА. А двумя другими - площадью 103,9 кв м и 62,9 кв м - владеет самостоятельно. Ни в одной графе декларации нет упоминания о сожительнице налоговика.

В то же время украинское законодательство обязывает чиновников указывать в своих декларациях лиц, с которыми они совместно проживают.

"Если лица не в браке, но совместно проживают, чиновник все равно обязан вносить свою пассию в декларацию", - отметил в эксклюзивном комментарии УНН юрист Сергей Лысенко.

Он добавил, что за внесение недостоверных данных в декларацию или недекларирование данных может наступить административная и уголовная ответственность.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом еще 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
gosudarstvennaya-fiskalnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная фискальная служба Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
  •  10319 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
  •  63274 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  88527 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  100109 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  69952 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  114318 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  108777 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114205 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113106 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
15 августа 2024, 10:19  •  106084 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Популярные

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  47448 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  72187 просмотра
Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  84915 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  104006 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  120336 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  120336 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  114316 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  167655 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  155761 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  175783 просмотра

Война

Налажен процесс формирования гумпомощи для гражданских в курской области - МВД

Налажен процесс формирования гумпомощи для гражданских в курской области - МВД

  •  3679 просмотра
В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

  •  5341 просмотра
Оккупанты совершили уже 23 попытки вытеснить Силы обороны на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

Оккупанты совершили уже 23 попытки вытеснить Силы обороны на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

  •  6847 просмотра
Потенциальные переговоры: Подоляк рассказал, как можно заставить рф "сесть" за стол переговоров

Потенциальные переговоры: Подоляк рассказал, как можно заставить рф "сесть" за стол переговоров

  •  10141 просмотра
На Днепропетровщине прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

На Днепропетровщине прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

  •  8473 просмотра

политика

АРМА объявляет конкурсы на арестованное имущество медведчука: что в списке

АРМА объявляет конкурсы на арестованное имущество медведчука: что в списке

  •  956 просмотра
Налажен процесс формирования гумпомощи для гражданских в курской области - МВД

Налажен процесс формирования гумпомощи для гражданских в курской области - МВД

  •  3679 просмотра
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
Эксклюзив

  •  10307 просмотра
Потенциальные переговоры: Подоляк рассказал, как можно заставить рф "сесть" за стол переговоров

Потенциальные переговоры: Подоляк рассказал, как можно заставить рф "сесть" за стол переговоров

  •  10141 просмотра
Беларусь активизировала усилия по нагнетанию напряженности на границе с Украиной - ЦПД

Беларусь активизировала усилия по нагнетанию напряженности на границе с Украиной - ЦПД

  •  13177 просмотра

Война

Налажен процесс формирования гумпомощи для гражданских в курской области - МВД

Налажен процесс формирования гумпомощи для гражданских в курской области - МВД

  •  3679 просмотра
В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

  •  5341 просмотра
Оккупанты совершили уже 23 попытки вытеснить Силы обороны на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

Оккупанты совершили уже 23 попытки вытеснить Силы обороны на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

  •  6847 просмотра
Потенциальные переговоры: Подоляк рассказал, как можно заставить рф "сесть" за стол переговоров

Потенциальные переговоры: Подоляк рассказал, как можно заставить рф "сесть" за стол переговоров

  •  10141 просмотра
На Днепропетровщине прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

На Днепропетровщине прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

  •  8473 просмотра

политика

АРМА объявляет конкурсы на арестованное имущество медведчука: что в списке

АРМА объявляет конкурсы на арестованное имущество медведчука: что в списке

  •  956 просмотра
Налажен процесс формирования гумпомощи для гражданских в курской области - МВД

Налажен процесс формирования гумпомощи для гражданских в курской области - МВД

  •  3679 просмотра
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
Эксклюзив

  •  10307 просмотра
Потенциальные переговоры: Подоляк рассказал, как можно заставить рф "сесть" за стол переговоров

Потенциальные переговоры: Подоляк рассказал, как можно заставить рф "сесть" за стол переговоров

  •  10141 просмотра
Беларусь активизировала усилия по нагнетанию напряженности на границе с Украиной - ЦПД

Беларусь активизировала усилия по нагнетанию напряженности на границе с Украиной - ЦПД

  •  13177 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  61145 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  58601 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  101611 просмотра

Экономика

МХП закончил сбор ранних зерновых

МХП закончил сбор ранних зерновых

  •  0 просмотра
АРМА объявляет конкурсы на арестованное имущество медведчука: что в списке

АРМА объявляет конкурсы на арестованное имущество медведчука: что в списке

  •  956 просмотра
Кадровая конкуренция, высокие зарплаты и дефицит работников - как во время войны работает компания-производитель спецтехники из Броваров

Кадровая конкуренция, высокие зарплаты и дефицит работников - как во время войны работает компания-производитель спецтехники из Броваров
Эксклюзив

  •  4800 просмотра
Цены на строительство фортификаций растут: люди отказываются строить под обстрелами - глава Донецкой ОВА

Цены на строительство фортификаций растут: люди отказываются строить под обстрелами - глава Донецкой ОВА

  •  13750 просмотра
Доминикана может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - Свириденко

Доминикана может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - Свириденко

  •  27992 просмотра

Киев

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

  •  5341 просмотра
В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

  •  19297 просмотра
Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

  •  21982 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  79136 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  44417 просмотра