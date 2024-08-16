И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы внес в декларацию за 2023 год, вероятно, недостоверные данные. В частности, он не указал в документе свою сожительницу. За недекларирование данных в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность, пишет УНН.

Евгений Сокур во время следствия по делу о якобы покушении на него сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Вероятно, речь идет о квартире площадью более 100 кв м, которую он приобрел в 2016 году за более 1,5 миллиона гривен или более 600 тысяч долларов по курсу в тот период.

Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей девушке.

В частности, на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции есть всего три декларации чиновника - за 2021, 2022 и 2023 годы. В них он указывает, что одной из квартир он владеет пополам со своей матерью Сокур Аллой Викторовной, которая работает заместителем директора департамента - начальником управления приватизации, корпоративных прав, формирования и распределения коммунальной собственности КГГА. А двумя другими - площадью 103,9 кв м и 62,9 кв м - владеет самостоятельно. Ни в одной графе декларации нет упоминания о сожительнице налоговика.

В то же время украинское законодательство обязывает чиновников указывать в своих декларациях лиц, с которыми они совместно проживают.

"Если лица не в браке, но совместно проживают, чиновник все равно обязан вносить свою пассию в декларацию", - отметил в эксклюзивном комментарии УНН юрист Сергей Лысенко.

Он добавил, что за внесение недостоверных данных в декларацию или недекларирование данных может наступить административная и уголовная ответственность.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом еще 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.