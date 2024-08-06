Инвестиции в ОВГЗ в июле увеличены на 16 млрд грн, средства пойдут на нужды государства в условиях войны - Минфин
Киев • УНН
Бизнес и граждане Украины увеличили инвестиции в государственные облигации на 16 млрд грн в июле. Минфин привлек 38 млрд грн от выпуска ОВГЗ, из которых 35,5 млрд грн - военные облигации для финансирования потребностей государства.
Министерство финансов сообщает, что в течение июля бизнес и граждане Украины увеличили инвестиции в государственные облигации почти на 16 млрд грн, передает УНН.
В течение июля украинский бизнес увеличил свои инвестиции в государственные облигации на 10,6 миллиардов гривен, а граждане - на 5,2 млрд гривен по сравнению с июнем.
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Министерство финансов Украины докладывает о привлечении от выпуска гособлигаций 38 млрд грн. Речь идет об эквиваленте - 26,4 млрд грн и 285,7 млн долл. США.
35,5 млрд грн из общего объема выпущенных ОВГЗ в июле - это военные облигации. Привлеченные средства направляются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
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