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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инвестиции в ОВГЗ в июле увеличены на 16 млрд грн, средства пойдут на нужды государства в условиях войны - Минфин

Инвестиции в ОВГЗ в июле увеличены на 16 млрд грн, средства пойдут на нужды государства в условиях войны - Минфин

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 14:39  •  9357 просмотра

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Бизнес и граждане Украины увеличили инвестиции в государственные облигации на 16 млрд грн в июле. Минфин привлек 38 млрд грн от выпуска ОВГЗ, из которых 35,5 млрд грн - военные облигации для финансирования потребностей государства.

Министерство финансов сообщает, что в течение июля бизнес и граждане Украины увеличили инвестиции в государственные облигации почти на 16 млрд грн, передает УНН.

В течение июля украинский бизнес увеличил свои инвестиции в государственные облигации на 10,6 миллиардов гривен, а граждане - на 5,2 млрд гривен по сравнению с июнем.

- информирует mof.gov.ua

Спецпредставниця США Пріцкер зустрілася зі Свириденко: обговорили відновлення та реформи для американських інвестицій29 июля 2024, 12:49 • 37287 просмотров

Министерство финансов Украины докладывает о привлечении от выпуска гособлигаций 38 млрд грн. Речь идет об эквиваленте - 26,4 млрд грн и 285,7 млн долл. США.

35,5 млрд грн из общего объема выпущенных ОВГЗ в июле - это военные облигации. Привлеченные средства направляются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Нацбанк і надалі зберігатиме стійкість на валютному ринку – Пишний2 августа 2024, 14:39 • 27505 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
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