Инвестиции в ОВГЗ в июле увеличены на 16 млрд грн, средства пойдут на нужды государства в условиях войны - Минфин

Министерство финансов сообщает, что в течение июля бизнес и граждане Украины увеличили инвестиции в государственные облигации почти на 16 млрд грн, передает УНН.

В течение июля украинский бизнес увеличил свои инвестиции в государственные облигации на 10,6 миллиардов гривен, а граждане - на 5,2 млрд гривен по сравнению с июнем. - информирует mof.gov.ua

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Министерство финансов Украины докладывает о привлечении от выпуска гособлигаций 38 млрд грн. Речь идет об эквиваленте - 26,4 млрд грн и 285,7 млн долл. США.

35,5 млрд грн из общего объема выпущенных ОВГЗ в июле - это военные облигации. Привлеченные средства направляются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

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