Спецпредставительница США Пенни Прицкер и руководители американских компаний встретились с вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко. Обсудили возможности поддержки восстановления Украины и важность реформ для привлечения инвестиций из США, сообщила посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк, пишет УНН.

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"Спецпредставительница США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, руководители компаний Amentum, Clayco Inc и Westinghouse Nuclear встретились с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко, чтобы обсудить возможности для американских компаний поддержать восстановление Украины и важность текущих реформ в Украине для инвестиций со стороны частного сектора США", - сообщила Бринк в X.

Сама Свириденко назвала встречу со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер "как всегда продуктивной".

"Мы обсудили прогресс, достигнутый в последнее время в повышении нашей экономической самодостаточности", - сообщила Свириденко в X.

В частности, по ее словам, речь шла о привлечении инвестиций, переквалификации кадров.

"На повестке дня также была работа Стратегического инвестиционного совета и шаги, которые у нас впереди, а также реформа управления государственными инвестициями и механизм подготовки проектов + совместная работа по тому, чтобы российские активы работали на Украину", - сообщила вице-премьер.

Она выразила благодарность Прицкер "за непоколебимую поддержку Украины".

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