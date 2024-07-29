Киев • УНН
Пенни Прицкер, спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины, прибыла в Киев. Вместе с руководителями американских компаний она стремится помочь Украине строить будущее, подчеркивая важность прозрачной бизнес-среды.
В понедельник, 29 июля, в Киев прибыла спецпредставительница США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер. Об этом рассказала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.
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В частности, Бринк поздравила Прицкер с возвращением в украинскую столицу.
Вместе с руководителями компаний Amentum, Clayco Inc и Westinghouse Nuclear мы стремимся помочь Украине строить собственное будущее. Прозрачная бизнес-среда и сильное верховенство права являются ключом к восстановлению Украины и ее пути в ЕС
Напомним
Весной премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями американского бизнеса во главе с Пенни Прицкер с целью привлечения американских компаний и инвестиций в Украину в таких секторах, как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ.