В понедельник, 29 июля, в Киев прибыла спецпредставительница США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер. Об этом рассказала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Детали

В частности, Бринк поздравила Прицкер с возвращением в украинскую столицу.

Вместе с руководителями компаний Amentum, Clayco Inc и Westinghouse Nuclear мы стремимся помочь Украине строить собственное будущее. Прозрачная бизнес-среда и сильное верховенство права являются ключом к восстановлению Украины и ее пути в ЕС - добавляет посол.

Напомним

Весной премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями американского бизнеса во главе с Пенни Прицкер с целью привлечения американских компаний и инвестиций в Украину в таких секторах, как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ.