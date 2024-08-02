Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный зявил, что НБУ будет сохранять устойчивость на валютном рынке, ведь регулятор имеет достаточный запас международных резервов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Национальный банк и в дальнейшем будет сохранять устойчивость на валютном рынке. Для этого мы имеем достаточный запас международных резервов. В частности, благодаря внешнему финансированию в 2024 году резервы вырастут до 41 млрд долларов", - написал Пышный.

По его словам, хотя запасы снизятся до 37 миллиардов долларов в 2025 году и до 32 миллиардов долларов в 2026 году, Национальный банк Украины сможет поддерживать умеренные колебания валютного курса, реагируя на изменения рыночных условий.

Напомним

Национальный банк Украины прогнозирует уменьшение международных резервов до 32 млрд долларов на конец 2026 года из-за сокращения финансовой помощи и отток валюты. Резервы будут оставаться достаточными для стабильности валютного рынка.