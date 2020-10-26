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Интрига относительно выборов мэра Киева и до сих пор сохраняется - политолог

Интрига относительно выборов мэра Киева и до сих пор сохраняется - политолог

Киев • УНН

 • 7613 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По данным различных экзит-полов, выборы мэра в столице будут проходить в два тура. И пока подсчет голосов не завершен, фамилия того, кто выйдет против Кличко — неизвестна. А претендуют на эту роль трое кандидатов. Об этом в комментарии УНН отметил Сергей Гайдай.

“Мы еще не видели окончательных результатов. А те результаты, которые мы видели — Притула, Попов и Верещук. Все они имеют примерно одинаковый результат и кто из них выйдет во второй тур — это главная интрига и мы будем знать это, когда посчитают голоса, и кто и как сможет отстоять свои голоса. И там будет большой бой за выход во второй тур”, — сказал эксперт.

Кроме того, по словам политолога, в Киеве до сих пор не сложилась нормальная архитектура власти. И в этом также была определенная сложность при ведении избирательных кампаний.

“Здесь нет полноценного местного самоуправления, а киевляне на него заслуживают. Здесь должна была состояться своя реформа децентрализации и один из сильных ходов, который могла применить партия Зеленского — это дистанцирование центральной власти от Киева”, — говорит Гайдай, и добавляет, что к кандидату СН Ирине Верещук вопросов нет, а вот к власти — есть.

Напомним, по данным экзит-пола в Киеве, первым в рейтинге голосования идет Кличко, но прогнозируется второй тур.

Как писал УНН, букмекеры ставили на то, что во втором туре столичных выборов встретятся Верещук и Кличко.

Украинские Национальные Новости

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