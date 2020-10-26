Інтрига стосовно виборів мера Києва й досі зберігається - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За даними різних екзит-полів, вибори мера у столиці проходитимуть у два тури. І поки підрахунок голосів не завершений, прізвище того, хто вийде проти Кличка — не відоме. А претендують на цю роль троє кандидатів. Про це у коментарі УНН зазначив Сергій Гайдай.
“Ми ще не бачили остаточних результатів. А ті результати, які ми бачили — Притула, Попов і Верещук. Усі вони мають приблизно однаковий результат і хто з них вийде в другий тур — це головна інтрига і ми будемо знати це, коли порахують голоси, і хто та як зможе відстояти свої голоси. І там буде великий бій за вихід у другий тур”, — сказав експерт.
Крім того, за словами політолога, у Києві й досі не склалася нормальна архітектура влади. І в цьому також була певна складність під час ведення виборчих кампаній.
“Тут немає повноцінного місцевого самоврядування, а кияни на нього заслуговують. Тут повинна була відбутися своя реформа децентралізації і один із сильних ходів, який могла застосувати партія Зеленського — це дистанціювання центральної влади від Києва”, — каже Гайдай, і додає, що до кандидата від СН Ірини Верещук запитань немає, а ось до партії влади — є.
Нагадаємо, за даними екзит-полу у Києві, першим у рейтингу голосування йде Кличко, але прогнозується другий тур.
Як писав УНН, букмекери ставили на те, що у другому турі столичних виборів зустрінуться Верещук та Кличко.