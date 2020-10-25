Букмекери закрили ставки на вибори мера Києва: лідерами залишилися Верещук і Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Букмекерські контори закінчили приймати ставки на результати виборів мера Києва, які проходять сьогодні, 25 жовтня, передає УНН.
Так, за даними букмекерів, фаворитами перегонів залишилися діючий мер столиці Віталій Кличко з коефіцієнтом 1,11 і кандидат від партії “Слуга народу” Ірина Верещук з коефіцієнтом 9.
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Третє місце, за прогнозами букмекерів, ділять Андрій Пальчевський (коефіцієнт 13) і Сергій Притула (коефіцієнт 13).
Далі в списку, за прогнозами букмекерів, Олексій Кучеренко (коефіцієнт 30), Олександр Попов (коефіцієнт 30) і Сергій Шахов (коефіцієнт 30).
Відзначимо, що букмекери також приймали ставки на те, хто зніме свою кандидатуру з виборів. І тут лідером був Сергій Притула (коефіцієнт 10).
Як писав УНН, політологи не виключають програшу Кличко в другому турі столичних виборів з причини величезного антирейтингу і безлічі провалених обіцянок.