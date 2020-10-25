Букмекеры закрыли ставки на выборы мэра Киева: лидерами остались Верещук и Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Букмекерские конторы закончили принимать ставки на результаты выборов мэра Киева, которые проходят сегодня, 25 октября, передает УНН.
Так, по данным букмекеров, фаворитами гонки остались действующий мэр столицы Виталий Кличко с коэффициентом 1,11 и кандидат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук с коэффициентом 9.
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Третье место, по прогнозам букмекеров, делят Андрей Пальчевский (коэффициент 13) и Сергей Притула (коэффициент 13).
Далее в списке, по прогнозам букмекеров, Алексей Кучеренко (коэффициент 30), Александр Попов (коэффициент 30) и Сергей Шахов (коэффициент 30).
Отметим, что букмекеры также принимали ставки на то, кто снимет свою кандидатуру с выборов. И здесь лидером был Сергей Притула (коэффициент 10).
Как писал УНН, политологи не исключают проигрыша Кличко во втором туре столичных выборов по причине огромного антирейтинга и множества проваленных обещаний.