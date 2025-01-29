Интерпол ограничил запросы россии с начала полномасштабного вторжения - Касап

Генеральный секретариат Интерпола с начала полномасштабного вторжения ввел ограничения по запросам, которые россия присылала на обработку. Об этом сообщил начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины Виталий Касап во время брифинга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Генеральный секретариат Интерпола с начала полномасштабного вторжения принял решение о введении соответствующих ограничительных мер в отношении российской федерации, в частности относительно любых запросов, направляемых ими на обработку, в том числе публикацию соответствующих карт через Генеральный секретариат Интерпола.

Соответствующим образом в составе Генерального секретариата Интерпола происходит скрининг всех запросов НЦБ москва на предмет их соответствия правилам Интерпола, в том числе Статье 3, которая запрещает в принципе обработку любых данных в делах религии, расовой принадлежности, военных ситуаций, а также политики,