Інтерпол обмежив запити росії з початку повномасштабного вторгнення - Касап

Генеральний секретаріат Інтерполу з початку повномасштабного вторгнення запровадив обмеження щодо запитів, які росія надсилала на обробку. Про це повідомив начальник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України Віталій Касап під час брифінгу, передає УНН.

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Зазначається, що Генеральний секретаріат Інтерполу з початку повномасштабного вторгнення прийняв рішення щодо введення відповідних обмежувальних заходів щодо російської федерації, зокрема щодо будь-яких запитів, що надсилаються ними на обробку, в тому числі публікацію відповідних карт через Генеральний секретаріат Інтерполу.

Відповідним чином у складі Генерального секретаріату Інтерполу відбувається скринінг усіх запитів НЦБ москва на предмет їхньої відповідності правилам Інтерполу, в тому числі Статті 3, яка забороняє в принципі обробку будь-яких даних в справах релігії, расової приналежності, воєнних ситуацій, а також політики, – зазначив Віталій Касап.

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