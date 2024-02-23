"Инструменты войны": НАПК запустило первую в мире открытую Базу данных иностранного оборудования, которое рф использует для производства оружия

Более 270 единиц разнообразного иностранного оборудования, которое используется российскими предприятиями для производства оружия, уже внесено в Базу "Инструменты войны". Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.

В НАПК отмечают, что в течение последних десятилетий большинство российского оружия производилось и продолжает производиться на оборудовании из других стран.

В частности, южнокорейские и японско-немецкие станки используются российским заводом, производящим ракеты для ЗРК С-300, С-400, которые регулярно обстреливают Харьков. А чешские станки работают на Уоткинском заводе в рф, производящем баллистические ракеты "Искандер-М" и межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь-М".

Эти станки уже внесены в первую в мире открытую Базу данных иностранного оборудования, применяемого россией для производства собственного оружия.

В общем, более 270 единиц различного иностранного оборудования уже опубликованы в новом модуле "Инструменты войны" на портале НАПК "Война и санкции".

В НАПК отмечают, что новая База данных должна помочь производителям и компетентным государственным органам по всему миру собирать доказательства и расследовать цепочки поставок товаров двойного и военного назначения. Это также будет служить напоминанием производителям усиливать отслеживание своего оборудования.

"На второй год полномасштабной войны против Украины, россия продолжает увеличивать объемы производства собственного оружия. Беспрецедентное количество санкций, к сожалению, не мешают агрессору и в дальнейшем получать необходимое иностранное оборудование и запчасти к нему.

"Инструменты войны" - уникальный ресурс, не имеющий аналогов в мире. Эта база данных поможет цивилизованному миру отрезать россию от иностранного технологического оборудования. Открытость таких данных должна повлиять как на усиление экспортного контроля, так и на отслеживание цепочек поставок иностранного оборудования среди наших международных партнеров", - заявил и.о. Председателя НАПК Ярослав Любченко.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее отмечал, что без импортной электроники российские ракеты непригодны для использования.

"В ходе экспертных исследований было установлено использование импортной микроэлектроники во всех видах российского оружия. Компоненты не российского производства обеспечивают работу вражеских ракет - без них они фактически были бы непригодными для использования. Простыми словами, не могли бы летать, иметь большую дальность полета и навигацию", - рассказал Рувин.

По его словам, вопрос санкций был и остается чрезвычайно актуальным, а их введение как раз базируется на информации, которую исследуют судебные эксперты и передают уполномоченным органам.

"Санкции уже работают. Качество оружия с маркировкой производства в 2023 году отличается от первых объектов исследований. Однако, конечно, нам хочется еще большей действенности и контроля со стороны стран-партнеров Украины. Кроме того, кроме содействия санкционному давлению, выводы украинских судебных экспертов станут основой и надежной доказательной базой для привлечения виновных к ответственности в международных судах", - подытожил директор КНИИСЭ.

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