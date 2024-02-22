Модуль управления, цифровой компас: очередные иностранные компоненты нашли в российской военной технике

Единую базу иностранных компонентов в оружии пополнили детали российской мобильной станции спутниковой связи "Аурига". Среди них модуль управления, цифровой компас и другие. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.

Детали

В НАПК отметили, что такие станции могут работать исключительно благодаря иностранным компонентам.

"Мобильная станция спутниковой связи "Аурига" обеспечивает связью российских солдат с их командованием. Но она способна это делать исключительно благодаря компонентам иностранного производства. Среди деталей иностранного производства, обнаруженных в станции: GPS модуль, цифровой компас, модуль управления, спутниковый маршрутизатор и прочее", - сообщили в НАПК.

Добавили, что украинские защитники еще в первый год полномасштабного вторжения рф успешно уничтожали и захватывали такие станции связи. Поблагодарили Силы обороны, которые ежедневно захватывают такие образцы оружия и техники, и представителям исследовательских институтов, которые круглосуточно работают над изучением и анализом этих компонентов.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что иностранные партнеры Украины постоянно интересуются, из каких стран в рф попадают компоненты для изготовления оружия, чтобы принимать соответствующие меры.

Добавил, что санкционный режим действует, но рф получает комплектующие через третьи страны.

"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы.

Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.

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