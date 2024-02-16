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Окрашенные в черный цвет "шахеды" атакуют Украину благодаря чипам иностранного производства - НАПК

Окрашенные в черный цвет "шахеды" атакуют Украину благодаря чипам иностранного производства - НАПК

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 12:39  •  10000 просмотра

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россия использует окрашенные в черный цвет беспилотники Shahed-136 иранского производства, чтобы усложнить ночное обнаружение украинскими средствами ПВО, но Украина все равно уничтожает многие из этих беспилотников.

Именно благодаря чипам иностранного производства россия имеет возможность использовать окрашенные в черный цвет "шахеды" для нанесения ударов по украинским городам. Эти чипы уже пополнили Единую базу иностранных компонентов в оружии. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.

В НАПК уточнили, что для усложнения ночной работы украинской противовоздушной обороны россия начала применять ударные БПЛА "Shahed-136" черного цвета. Впрочем, это не мешает украинским военным уничтожать эти вражеские дроны.

"Без чипов иностранного производства эти дроны не были бы способны выполнять свои задачи и атаковать украинские мирные города. Несмотря на постоянную модернизацию и локализацию производства в зависимости от иностранных технологий и компонентов российские "шахеды" все еще мало отличаются от иранских. Это еще раз доказывает, что иностранным технологиям и компонентам не место в оружии агрессоров. Мир должен объединяться и исследовать, как такие компоненты попадают в рф, для привлечения соучастников этой войны к ответственности", - говорится в сообщении.

НАПК уже дополняло Базу деталями иностранного производства российских БПЛА "Supercam S350", "Гранат-4", "Ланцет" и иранских "Shahed-136" и "Mohajer-6".

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что покраска "шахедов" в черный цвет происходит кустарным способом.

"Характерной визуальной особенностью "новых" БПЛА является черный цвет. По результатам предварительного осмотра конкретных объектов уже можем сказать, что ни о какой инновационности, новых технологиях производства и особом покрытии самолето-снарядов речь не идет. Имеется изменение цвета внешней части "Shahed-136" со светло-серого на черный. По мнению врага, это должно усложнить его визуальное обнаружение ночью. Внутренние элементы имеют окраску, идентичную предыдущим объектам исследования соответствующего типа. Вероятнее всего покраска проведена кустарным способом, очень похоже на использование аэрозольных средств", - отметил Рувин.

Боевую часть "шахедов" начали дополнять шрапнелью - Александр Рувин15 декабря 2023, 08:22 • 44091 просмотр

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
Пофарбовані у чорний колір "шахеди" атакують Україну завдяки чіпам іноземного виробництва - НАЗК
Black-painted "cheaters" attack Ukraine with foreign-made chips - NACP
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Окрашенные в черный цвет "шахеды" атакуют Украину благодаря чипам иностранного производства - НАПК

россия использует окрашенные в черный цвет беспилотники Shahed-136 иранского производства, чтобы усложнить ночное обнаружение украинскими средствами ПВО, но Украина все равно уничтожает многие из этих беспилотников.

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