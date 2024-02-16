Пофарбовані у чорний колір "шахеди" атакують Україну завдяки чіпам іноземного виробництва - НАЗК
Київ • УНН
росія використовує пофарбовані в чорний колір безпілотники Shahed-136 іранського виробництва, щоб ускладнити нічне виявлення українськими засобами ППО, але Україна все одно знищує багато з цих безпілотників.
Саме завдяки чіпам іноземного виробництва росія має змогу використовувати пофарбовані у чорний колір "шахеди" для завдання ударів по українських містах. Ці чіпи вже поповнили Єдину базу іноземних компонентів у зброї. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, пише УНН.
У НАЗК уточнили, що для ускладнення нічної роботи української протиповітряної оборони росія почала застосовувати ударні БПЛА "Shahed-136" чорного кольору. Утім, це не заважає українським військовим знищувати ці ворожі дрони.
"Без чіпів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої задачі та атакувати українські мирні міста. Попри постійну модернізацію та локалізацію виробництва у залежності від іноземних технологій та компонентів російські "шахеди" все ще мало відрізняються від іранських. Це вкотре доводить, що іноземним технологіям та компонентам не місце в зброї агресорів. Світ має обʼєднуватися і досліджувати, як такі компоненти потрапляють до рф, для притягнення співучасників цієї війни до відповідальності", - ідеться у повідомленні.
НАЗК вже доповнювало Базу деталями іноземного виробництва російських БПЛА "Supercam S350", "Гранат-4", "Ланцет" та іранських "Shahed-136" і "Mohajer-6".
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що фарбування "шахедів" у чорний колір відбувається кустарним способом.
"Характерною візуальною особливістю "нових" БЛПА є чорний колір. За результатом попереднього огляду конкретних об’єктів уже можемо сказати, що про жодну інноваційність, нові технології виробництва та особливе покриття літако-снарядів мова не йде. Наявна зміна кольору зовнішньої частини "Shahed-136" зі світло-сірого на чорний. На думку ворога, це має ускладнити його візуальне виявлення уночі. Внутрішні елементи мають забарвлення ідентичне до попередніх об`єктів дослідження відповідного типу. Ймовірніше всього фарбування проведене кустарним способом, дуже схоже на використання аерозольних засобів", - зазначив Рувін.
Бойову частину "шахедів" почали доповнювати шрапнеллю – Олександр Рувін15.12.23, 10:22 • 46558 переглядiв