Модуль керування, цифровий компас: чергові іноземні компоненти знайшли у російській військовій техніці
Київ • УНН
Єдину базу даних про іноземні складові в озброєннях поповнили частини російської мобільної станції супутникового зв'язку "Ауріга", зокрема, модуль управління та цифровий компас, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції України.
Єдину базу іноземних компонентів у зброї поповнили деталі російської мобільної станції супутникового зв’язку "Аурига". Серед них модуль керування, цифровий компас та інші. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, пише УНН.
Деталі
У НАЗК зазначили, що такі станції можуть працювати виключно завдяки іноземним компонентам.
"Мобільна станція супутникового звʼязку "Аурига" забезпечує зв'язком російських солдатів з їхнім командуванням. Але вона здатна це робити виключно завдяки компонентам іноземного виробництва. Серед деталей іноземного виробництва виявлених у станції: GPS модуль, цифровий компас, модуль керування, супутниковий маршрутизатор та інше", - повідомили в НАЗК.
Додали, що українські захисники ще в перший рік повномасштабного вторгнення рф успішно знищували та захоплювали такі станції звʼязку. Подякували Силам оборони, які щодня захоплюють такі зразки зброї та техніки, та представникам дослідницьких інститутів, які цілодобово працюють над вивченням та аналізом цих компонентів.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що іноземні партнери України постійно цікавляться, з яких країн до рф потрапляють компоненти для виготовлення зброї, аби вживати відповідні заходи.
Додав, що санкційний режим діє, але рф отримує комплектуючі через треті країни.
"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи.
Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.
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