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"Інструменти війни": НАЗК запустило першу в світі відкриту Базу даних іноземного обладнання, яке рф використовує для виробництва зброї

Київ • УНН

 • 21837 перегляди

НАЗК запустило першу у світі відкриту базу даних з понад 270 найменувань іноземного обладнання, що використовується російськими компаніями для виробництва зброї, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони С-300 та С-400, а також балістичних ракет "Іскандер-М" і "Тополь-М".

"Інструменти війни": НАЗК запустило першу в світі відкриту Базу даних іноземного обладнання, яке рф використовує для виробництва зброї

Понад 270 одиниць різноманітного іноземного обладнання, яке використовується російськими підприємствами для виробництва зброї, вже внесено до Бази "Інструменти війни". Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, пише УНН.

В НАЗК зазначають, що протягом останніх десятиліть більшість російської зброї вироблялося та продовжує вироблятися на обладнанні з інших країн. 

Зокрема, південнокорейські та японсько-німецькі верстати використовуються російським заводом, що виробляє ракети для ЗРК С-300, С-400, що регулярно обстрілюють Харків. А чеські верстати працюють на Воткінському заводі в рф, що виробляє балістичні ракети "Іскандер-М" та міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М". 

Ці верстати вже внесені до першої в світі відкритої Базу даних іноземного обладнання, що застосовується росією для виробництва власної зброї. 

Загалом, понад 270 одиниць різного іноземного обладнання вже опубліковані у новому модулі "Інструменти війни" на порталі НАЗК "Війна і санкції". 

В НАЗК зазначають, що нова База даних має допомогти виробникам та компетентним державним органам по всьому світу збирати докази та розслідувати ланцюжки постачання товарів подвійного та воєнного призначення. Це також слугуватиме нагадуванням виробникам посилювати відстеження свого обладнання.

"На другий рік повномасштабної війни проти України, росія продовжує збільшувати обсяги виробництва власної зброї. Безпрецедентна кількість санкцій, на жаль, не заважають агресору і надалі отримувати необхідне іноземне обладнання та запчастини до нього. 

"Інструменти війни" — унікальний ресурс, який не має аналогів у світі. Ця база даних допоможе цивілізованому світу відрізати росію від іноземного технологічного обладнання. Відкритість таких даних має вплинути як на посилення експортного контролю, так і на відслідковування ланцюжків постачання іноземного обладнання серед наших міжнародних партнерів", - заявив в.о. Голови НАЗК Ярослав Любченко.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше зазначав, що без імпортної електроніки російські ракети непридатні для використання.

"У ході експертних досліджень було встановлено використання імпортної мікроелектроніки у всіх видах російської зброї. Компоненти не російського виробництва забезпечують роботу ворожих ракет - без них вони фактично були б непридатними для використання. Простими словами, не могли б літати, мати велику дальність польоту та навігацію", - розповів Рувін.

За його словами, питання санкцій було та залишається надзвичайно актуальним, а їх запровадження якраз базується на інформації, яку досліджують судові експерти та передають уповноваженим органам.

"Санкції вже працюють. Якість зброї з маркуванням виробництва у 2023 році відрізняється від перших об'єктів досліджень. Однак, звісно, нам хочеться ще більшої дієвості та контролю зі сторони країн-партнерів України. Крім того, окрім сприяння санкційному тиску, висновки українських судових експертів стануть основою та надійною доказовою базою для притягнення винних до відповідальності в міжнародних судах", - підсумував директор КНДІСЕ.

Модуль керування, цифровий компас: чергові іноземні компоненти знайшли у російській військовій техніці22.02.24, 16:39 • 21785 переглядiв

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