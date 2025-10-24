Иностранцы, воевавшие в Украине, после контракта смогут до 6 месяцев легально находиться в стране: Кабмин согласовал законопроект
Кабинет министров согласовал законопроект о статусе иностранцев, воевавших за Украину. В частности, предполагается, что иностранцы, воевавшие в Украине, после контракта смогут до 6 месяцев легально находиться в стране; в срок проживания будет засчитываться период военной службы; иностранцы смогут получить квоту на иммиграцию, если воевали не менее 4 месяцев или были в плену и т.д. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины". Законопроектом предлагается увеличить с трех до шести месяцев срок, в течение которого иностранцы, у которых закончилось действие контракта, будут считаться законно временно проживающими на территории Украины
Предполагается, что при предоставлении разрешения на иммиграцию в срок непрерывного проживания на территории Украины на основании вида на временное проживание (последние пять лет) засчитывается период прохождения лицом военной службы по контракту.
Также предлагается установить квоту иммиграции для иностранцев и лиц без гражданства, которые в период действия военного положения в Украине оказывают/оказывали стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и другую помощь подразделениям ВСУ, Нацгвардии, находясь непосредственно в районах ведения боевых действий, и совместно с такими подразделениями участвуют/участвовали в выполнении боевых или служебных задач в течение не менее четырех месяцев или которые находились в плену.
Кроме того, предлагается считать удостоверение участника боевых действий/лица с инвалидностью вследствие войны и выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны основанием для получения вида на временное проживание в Украине, а также ввести "удостоверение иностранца для выезда за границу".
Кабинет министров принял постановление, разработанное МИД, которое определяет критерии иностранных государств, с которыми может быть введен упрощенный порядок получения гражданства Украины.