Иностранцы, воевавшие в Украине, после контракта смогут до 6 месяцев легально находиться в стране: Кабмин согласовал законопроект

Кабмин согласовал законопроект, который позволит иностранцам, воевавшим за Украину, легально находиться в стране до 6 месяцев после окончания контракта. Также предусматривается зачисление периода военной службы в срок проживания и получение квоты на иммиграцию для тех, кто воевал не менее 4 месяцев или был в плену.