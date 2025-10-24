Іноземці, які воювали в Україні, після контракту зможуть до 6 місяців легально перебувати в країні: Кабмін погодив законопроєкт
Київ • УНН
Кабмін погодив законопроєкт, який дозволить іноземцям, що воювали за Україну, легально перебувати в країні до 6 місяців після закінчення контракту. Також передбачається зарахування періоду військової служби до строку проживання та отримання квоти на імміграцію для тих, хто воював не менше 4 місяців або був у полоні.
Кабінет міністрів погодив законопроєкт про статус іноземців, які воювали за Україну. Зокрема, передбачається, що іноземці, які воювали в Україні, після контракту зможуть до 6 місяців легально перебувати в країні; до строку проживання зараховуватиметься період військової служби; іноземці зможуть отримати квоту на імміграцію, якщо воювали не менше 4 місяців або були в полоні тощо. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України". Законопроєктом пропонується збільшити з трьох до шести місяців строк, за якого іноземці, у яких закінчилася дія контракту, вважатимуться такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України
Передбачається, що при наданні дозволу на імміграцію до строку безперервного проживання на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання (останні пʼять років) зараховується період проходження особою військової служби за контрактом.
Також пропонується встановити квоту імміграції для іноземців та осіб без громадянства, які в період дії воєнного стану в Україні надають/надавали стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій, та спільно з такими підрозділами беруть/брали участь у виконанні бойових або службових завдань протягом не менше чотирьох місяців або які перебували в полоні.
Окрім того, пропонується вважати посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни та витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, а також запровадити "посвідчення іноземця для виїзду за кордон".
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив постанову, розроблену МЗС, яка визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.