Іноземці, які воювали в Україні, після контракту зможуть до 6 місяців легально перебувати в країні: Кабмін погодив законопроєкт

Кабмін погодив законопроєкт, який дозволить іноземцям, що воювали за Україну, легально перебувати в країні до 6 місяців після закінчення контракту. Також передбачається зарахування періоду військової служби до строку проживання та отримання квоти на імміграцію для тих, хто воював не менше 4 місяців або був у полоні.