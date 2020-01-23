Инкубационный период смертельного коронавируса достигает 12 суток - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Инкубационный период смертельного коронавируса составляет от 2 до 12 суток. Об этом на брифинге по защищенности Украины от коронавирусной инфекции, выявленной в Китае, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
“В целом все это произошло в период между 8 декабря 2019 года и по сегодняшний день. То есть мы имеем второй месяц стремительного распространения болезни, нам известно — что инкубационный период от момента контакта до появления первых симптомов болезни в среднем есть от 2 до 12 суток. И это именно та проблема, с которой мы встречаемся, когда надо делать реагирование на эту болезнь, то есть на профилактику”, — сказал Ляшко.
Напомним, ранее сообщалось о более 500 заболевших новым коронавирус в Китае.
Как сообщал УНН, Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавирус.