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Китай закриває на карантин місто з 11 мільйонами жителів через смертельний коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Китай закриває на карантин місто Ухань з 11 мільйонами жителів, щоб не допустити поширення смертельного коронавірусу. В місті не працюють вокзали, аеропорт, кінотеатри та громадський транспорт. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Китай закриває на карантин місто з 11 мільйонами жителів через смертельний коронавірус

"Китай ізолював місто з більш ніж 11 мільйонами людей у четвер безпрецедентними зусиллями, щоб спробувати запобігти новому смертельному вірусному захворюванню, яке заразило сотні людей і поширилося в інші міста країни під час подорожей через святкування Місячного Нового року. Зазвичай метушливі вулиці, торгові центри, ресторани та інші громадські місця в Ухані були надзвичайно тихими. Користувачі соціальних медіа розмістили повідомлення про те, що кінотеатри скасовують покази і скаржаться, що продавці продуктів харчування використовують ситуацію і підвищують ціни на свіжу продукцію", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що на вокзалах встановили металеві бар’єри, які перекривають виходи. Там працює поліція, спецназ та військові. Тільки мандрівники, які мали квитки на останні рейси – зможуть виїхати. Всі наступні поїзди були скасовані.

Також вказано, що за даними ВООЗ, карантин для 11-мільйонного міста відбувається вперше. Раніше таку тактику не використовували в якості заходу з непоширення вірусу. Влада вимагає від місцевих жителів, щоб вони носили маски в громадських місцях, а працівники – на роботі.

"Залізничні вокзали, аеропорт, метро, пороми та міжміські маршрутні автобуси були зупинені в місті, що є промисловим та транспортним вузлом в центральній китайській провінції Хубей", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на новий коронавірус вже захворіла 571 людина у материковому Китаї. Також повідомляється про хворих у Таїланді, США, Японії та Південній Кореї. Більшість хворих за межами Китаю була серед тих, хто їздив до Уханю.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 500 хворих на новий коронавірус в Китаї.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Росії госпіталізували другу людину з підозрою на коронавірус.

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