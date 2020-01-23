Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса

КИЕВ. 23 января. УНН. Китай закрывает на карантин город Ухань с 11 миллионами жителей, чтобы не допустить распространения смертельного коронавируса. В городе не работают вокзалы, аэропорт, кинотеатры и общественный транспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.