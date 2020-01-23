Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Китай закрывает на карантин город Ухань с 11 миллионами жителей, чтобы не допустить распространения смертельного коронавируса. В городе не работают вокзалы, аэропорт, кинотеатры и общественный транспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Китай изолировал город с более чем 11 миллионами людей в четверг беспрецедентными усилиями, чтобы попытаться предотвратить новое смертельное вирусное заболевание, которое заразило сотни людей и распространилось в другие города страны во время путешествий из-за празднования Лунного Нового года. Обычно суетливые улицы, торговые центры, рестораны и другие общественные места в Ухане были чрезвычайно тихими. Пользователи социальных медиа разместили сообщение о том, что кинотеатры отменяют показы и жалуются, что продавцы продуктов питания используют ситуацию и повышают цены на свежую продукцию", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что на вокзалах установили металлические барьеры, которые перекрывают выходы. Там работает полиция, спецназ и военные. Только путешественники, имели билеты на последние рейсы - смогут уехать. Все последующие поезда были отменены.
Также указано, что по данным ВОЗ, карантин для одиннадцатимиллионного города происходит впервые. Ранее такую тактику не использовали в качестве меры по нераспространению вируса. Власти требуют от местных жителей, чтобы они носили маски в общественных местах, а работники - на работе.
"Железнодорожные вокзалы, аэропорт, метро, паромы и междугородные маршрутные автобусы были остановлены в городе, что является промышленным и транспортным узлом в центральной китайской провинции Хубэй", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на новый коронавирус уже заболел 571 человек на материковом Китае. Также сообщается о больных в Таиланде, США, Японии и Южной Кореи. Большинство больных за пределами Китая было среди тех, кто ездил в Ухань.
Напомним, ранее сообщалось о 500 больных на новый коронавирус в Китае.
Как сообщалось ранее в УНН, в России госпитализировали второго человека с подозрением на коронавирус.