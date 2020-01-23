Інкубаційний період смертельного коронавірусу сягає 12 діб - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Інкубаційний період смертельного коронавірусу сягає від 2 до 12 діб. Про це на брифінгу щодо захищеності України від коронавірусної інфекції, виявленої у Китаї, заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Загалом все це відбулося в період між 8 грудня 2019 року і по сьогоднішній день. Тобто ми маємо другий місяць стрімкого поширення хвороби, що нам відомо — що інкубаційний період від моменту контакту до появи перших симптомів хвороби в середньому є від 2 до 12 діб. І це саме та проблема з якою ми зустрічаємось, коли треба робити реагування на цю хворобу, тобто на профілактику”, — сказав Ляшко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про понад 500 хворих на новий коронавірус в Китаї.
Як повідомляв УНН, Китай закриває на карантин місто з 11 мільйонами жителів через смертельний коронавірус.