Индия вводит пошлины на 28 товаров из США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Индия вводит с сегодняшнего дня, 16 июня, дополнительные пошлины на ряд товаров, ввозимых из США, передает Reuters, информирует УНН.
По данным издания, Индия вводит пошлину на миндаль, яблоки и грецкие орехи.
Вчера, 15 июня, Индия внесла поправки в свой предыдущий документ "ввести соответствующие пошлины на 28 указанных товаров, происходящих из США или экспортированы из США", сохранив при этом существующий тариф на эти товары для всех других стран.
В июне прошлого года Индия издала приказ о повышении налогов на импорт в 120% на ряд товаров из США, что было вызвано отказом Вашингтона освободить Индию от повышения тарифов на сталь и алюминий.
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Индийские власти неоднократно откладывала повышение тарифов, поскольку между странами велись торговые переговоры.
Как отмечает издание, повышение индийских тарифов на товары из США может повлиять на рост политических связей и отношений в сфере безопасности между этими странами.
Издание отмечает, что Индия является крупнейшим экспортером миндаля и яблок с США.
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Как сообщал УНН, США продолжат обсуждать с Индией ее планы приобрести С-400.