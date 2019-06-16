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Индия вводит пошлины на 28 товаров из США

Киев • УНН

 • 11929 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Индия вводит с сегодняшнего дня, 16 июня, дополнительные пошлины на ряд товаров, ввозимых из США, передает Reuters, информирует УНН.

Индия вводит пошлины на 28 товаров из США

По данным издания, Индия вводит пошлину на миндаль, яблоки и грецкие орехи.

Вчера, 15 июня, Индия внесла поправки в свой предыдущий документ "ввести соответствующие пошлины на 28 указанных товаров, происходящих из США или экспортированы из США", сохранив при этом существующий тариф на эти товары для всех других стран.

В июне прошлого года Индия издала приказ о повышении налогов на импорт в 120% на ряд товаров из США, что было вызвано отказом Вашингтона освободить Индию от повышения тарифов на сталь и алюминий.

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Индийские власти неоднократно откладывала повышение тарифов, поскольку между странами велись торговые переговоры.

Как отмечает издание, повышение индийских тарифов на товары из США может повлиять на рост политических связей и отношений в сфере безопасности между этими странами.

Издание отмечает, что Индия является крупнейшим экспортером миндаля и яблок с США.

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Как сообщал УНН, США продолжат обсуждать с Индией ее планы приобрести С-400.

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