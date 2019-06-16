Індія вводить мита на 28 товарів з США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Індія вводить від сьогодні, з 16 червня, додаткові мита на низку товарів, які ввозяться зі Сполучених Штатів Америки, передає Reuters, інформує УНН.
За даними видання, Індія вводить мито на мигдаль, яблука та волоські горіхи.
Вчора, 15 червня, Індія внесла поправки в свій попередній документ “ввести відповідні мита на 28 зазначених товарів, що походять з США або експортовані з США”, зберігши при цьому існуючий тариф на ці товари для всіх інших країн.
В червні минулого року Індія видала наказ про підвищення податків на імпорт до 120% на ряд товарів з США, що було викликано відмовою Вашингтону звільнити Індію від підвищення тарифів на сталь і алюміній.
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Індійська влада неодноразово відкладала підвищення тарифів, оскільки між країнами велись торговельні переговори.
Як зазначає видання, підвищення індійських тарифів на товари з США може вплинути на зростання політичних зв’язків і відносин в сфері безпеки між цими країнами.
Видання зазначає, що Індія є найбільшим експортером мигдалю і яблук з США.
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Як повідомляв УНН, США продовжать обговорювати з Індією її плани придбати С-400.