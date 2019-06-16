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Індія вводить мита на 28 товарів з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Індія вводить від сьогодні, з 16 червня, додаткові мита на низку товарів, які ввозяться зі Сполучених Штатів Америки, передає Reuters, інформує УНН.

Індія вводить мита на 28 товарів з США

За даними видання, Індія вводить мито на мигдаль, яблука та волоські горіхи.

Вчора, 15 червня, Індія внесла поправки в свій попередній документ “ввести відповідні мита на 28 зазначених товарів, що походять з США або експортовані з США”, зберігши при цьому існуючий тариф на ці товари для всіх інших країн.

В червні минулого року Індія видала наказ про підвищення податків на імпорт до 120% на ряд товарів з США, що було викликано відмовою Вашингтону звільнити Індію від підвищення тарифів на сталь і алюміній.

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Індійська влада неодноразово відкладала підвищення тарифів, оскільки між країнами велись торговельні переговори.

Як зазначає видання, підвищення індійських тарифів на товари з США може вплинути на зростання політичних зв’язків і відносин в сфері безпеки між цими країнами.

Видання зазначає, що Індія є найбільшим експортером мигдалю і яблук з США.

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Як повідомляв УНН, США продовжать обговорювати з Індією її плани придбати С-400.

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