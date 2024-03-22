Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg

Все индийские нефтеперерабатывающие заводы теперь отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами компании "Совкомфлот" из-за санкций США, что еще больше усложняет торговлю, которая процветала после вторжения в Украину два года назад. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников издания, частные и государственные нефтепереработчики, включая крупнейшую - Indian Oil Corp., прекратили принимать грузы, если они находятся на танкерах "Совкомфлота". Источники добавили, что нефтепереработчики тщательно проверяют право собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что оно не связано с российской компанией или другими подсанкционными группами.

Индийские компании Indian Oil, Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp., Mangalore Refinery& Petrochemicals Ltd. и Nayara Energy Ltd. не сразу ответили на электронные письма с просьбой о предоставлении комментариев.

Дополнение

В прошлом месяце Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил в санкционный список "Совкомфлот" и 14 танкеров с сырой нефтью, в которых эта российская государственная компания имеет интерес.

Индия была основным покупателем российской нефти с момента вторжения рф в Украину, но ужесточение санкций со стороны США привело к уменьшению торговли между странами и к тому, что индийские нефтепереработчики ищут более дорогую нефть из других регионов, например из США.

Напомним

Индия сокращает закупки российской нефти, рассматривает возможность замены нефтью из Саудовской Аравии из-за проблем с оплатой и менее привлекательных скидок.

Российский танкер, попавший под санкции, причалил в Китае для выгрузки российской нефти - Reuters