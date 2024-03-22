Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
bloomberg-lpBloomberg L.P.
indiyaИндия
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  44661 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  124926 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  131499 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  185959 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125334 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137354 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129833 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142680 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145629 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133746 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Новости по теме
Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg

Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg

  •  11384 просмотра
В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА

В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА

  •  12930 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет

Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет

  •  14370 просмотра
Украина получила 12 модульных мостов от Всемирного банка

Украина получила 12 модульных мостов от Всемирного банка

  •  16344 просмотра
Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф

Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф

  •  13759 просмотра
В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные - представитель Офиса Генпрокурора

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные - представитель Офиса Генпрокурора

  •  16922 просмотра
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Эксклюзив

  •  44661 просмотра
Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией

Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией

  •  18547 просмотра
Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС

Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС

  •  16442 просмотра
Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой

Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой

  •  13987 просмотра

Популярные

Последствия атаки на Хмельницкий: есть погибшие и травмированные

Последствия атаки на Хмельницкий: есть погибшие и травмированные

  •  44916 просмотра
Российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу Днепровской ГЭС

Российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу Днепровской ГЭС

  •  59137 просмотра
В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены

В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены

  •  109223 просмотра
Запорожская АЭС на грани блэкаута

Запорожская АЭС на грани блэкаута

  •  81832 просмотра
В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

  •  115843 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  185959 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  165788 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  192699 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  221825 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  320065 просмотра

Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg

Все индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота", из-за санкций США против российской государственной судоходной компании.

политика •   •  11384 просмотра
Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg

В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА

По состоянию на 13:00 22 марта качество воздуха в Киеве вернулось к норме с низким уровнем загрязнения, что отменяет все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице.

Киев •   •  12930 просмотра
В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА

Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет

Российские войска атаковали 15 областей Украины, обстреляв 125 населенных пунктов и 150 объектов инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  14370 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет

Украина получила 12 модульных мостов от Всемирного банка

Украина получила от Всемирного банка 12 модульных мостовых систем стоимостью более 15 миллионов долларов США для замены разрушенных во время боевых действий мостов.

Война •   •  16344 просмотра
Украина получила 12 модульных мостов от Всемирного банка

Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф

250 000 абонентов остаются без электроэнергии в Одесской области из-за значительных повреждений энергетических объектов, вызванных ночной атакой россии.

Война •   •  13759 просмотра
Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные - представитель Офиса Генпрокурора

По словам Юрия Белоусова, начальника управления по вопросам противодействия преступности в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора, в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет.

Война •   •  16922 просмотра
В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные - представитель Офиса Генпрокурора

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Члены девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" требовали от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возобновить выплаты путем продажи ликвидных ОВГЗ банка на сумму 250 млн гривен.

Общество •   •  44661 просмотра
Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром предупредил о "длительном" конфликте с россией, призвав ЕС предоставить долгосрочную военную и финансовую поддержку Украине.

Война •   •  18547 просмотра
Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией

Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС

Европейская комиссия предлагает повысить тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из россии и беларуси в ЕС, чтобы предотвратить дестабилизацию рынка, бороться с экспортом незаконно присвоенного украинского зерна и лишить россию доходов, которые она использует для финансирования войны против Украины.

Экономика •   •  16442 просмотра
Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС

Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой

Во время российского обстрела Николаева погибла мама украинской спортсменки Светланы Мальковой, которая в это время в составе национальной сборной по прыжкам на батуте готовилась к отборочным соревнованиям к Олимпиаде-2024.

Война •   •  13987 просмотра
Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой