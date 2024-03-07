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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский танкер, попавший под санкции, причалил в Китае для выгрузки российской нефти - Reuters

Российский танкер, попавший под санкции, причалил в Китае для выгрузки российской нефти - Reuters

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 13:00  •  5992 просмотра

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Российский танкер "Лиственный проспект", находящийся под санкциями, пришвартовался в китайском порту Хуанхуа для разгрузки 700 000 баррелей российской нефти "Сокол", несмотря на санкции США против судна.

Российский танкер "Литейный проспект", попавший под санкции, пришвартовался в китайском порту Хуанхуа, чтобы выгрузить 700 тысяч баррелей российской сырой нефти Sokol, со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Танкер является одним из шести судов, перевозящих сырую нефть Sokol, которую Индия не смогла импортировать из-за проблем с оплатой. Шесть кораблей направлялись в Китай, но пять из них вышли в море в начале этой недели, как показали данные о перевозках, после новых санкций США в отношении российского нефтяного флота.

"Судно "Литейный проспект" под либерийским флагом пришвартовалось в среду у причала в Хуанхуа, недалеко от города Цанчжоу в провинции Хэбэй, которое обрабатывает в основном грузы угля и железной руды, как показали данные о перевозках аналитических компаний LSEG, Kpler и Vor", - пишет издание.

Отмечается, что непонятно, что мешает остальным пяти судам выгрузить грузы.

Хотя не существует четких правил или указаний для портов, позволяющих решать, разрешать ли судам, находящимся под санкциями, заходить в порт, портовые власти опасаются вторичных санкций, сообщают торговые источники.

Источники добавили, что порты, скорее всего, сообщат покупателям, что проблем с таможенным оформлением нет, но не позволят хранить нефть в течение длительного времени.

Дополнение

Задержка танкеров с Sokol является, как указано, крупнейшим сбоем в торговле нефтью в россии с тех пор, как Запад ввел санкции против москвы из-за ее военных действий в Украине. Нефть Sokol - это низкосернистый сорт, экспортируемый с терминала Де-Кастри на российском острове Сахалин ООО "Сахалин-1", контролируемым нефтяным гигантом "роснефть".

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в конце прошлого месяца ввело санкции в отношении "совкомфлота" и определило 14 нефтяных судов, включая "Литейный проспект", как собственность, в которой "совкомфлот" имеет долю.

OFAC выдало генеральные лицензии, разрешающие разгрузку сырой нефти и других грузов с 14 судов в течение 45 дней, а также разрешительные операции со всеми остальными танкерами "совкомфлота".

Санкции направлены на сокращение доходов россии от продажи нефти, которые она может использовать для поддержки своей войны в Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
reutersReuters
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kitaiКитай
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