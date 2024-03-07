Російський танкер, який потрапив під санкції, причалив у Китаї для вивантаження російської нафти - Reuters
Київ • УНН
Російський танкер "Ливарний проспект", що перебуває під санкціями, пришвартувався в китайському порту Хуанхуа для розвантаження 700 000 барелів російської нафти "Сокол", попри санкції США проти судна.
Російський танкер "Ливарний проспект", що потрапив під санкції, пришвартувався в китайському порту Хуанхуа, щоб вивантажити 700 тисяч барелів російської сирої нафти Sokol, з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Танкер є одним із шести суден, що перевозять сиру нафту Sokol, яку Індія не змогла імпортувати через проблеми з оплатою. Шість кораблів прямували до Китаю, але п'ять із них вийшли в море на початку цього тижня, як показали дані про перевезення, після нових санкцій США щодо російського нафтового флоту.
"Судно "Ливарний проспект" під ліберійським прапором пришвартувалося в середу біля причалу в Хуанхуа, недалеко від міста Цанчжоу в провінції Хебей, яке обробляє в основному вантажі вугілля та залізняку, як показали дані про перевезення аналітичних компаній LSEG, Kpler та Vor", - пище видання.
Зазначається, що незрозуміло, що заважає решті п'яти судів вивантажити вантажі.
Хоча не існує чітких правил або вказівок для портів, що дозволяють вирішувати, чи дозволяти судам, які перебувають під санкціями, заходити в порт, портова влада побоюється вторинних санкцій, повідомляють торгові джерела.
Джерела додали, що порти, швидше за все, повідомлять покупцям, що проблем із митним оформленням немає, але не дозволять зберігати нафту протягом тривалого часу.
Доповнення
Затримка танкерів з Sokol є, як вказано, найбільшим збоєм у торгівлі нафтою в росії з того часу, як Захід ввів санкції проти москви через її воєнні дії в Україні. Нафта Sokol - це низькосірчистий сорт, що експортується з терміналу Де-Кастрі на російському острові Сахалін ТОВ "Сахалін-1", контрольованим нафтовим гігантом "роснефть".
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наприкінці минулого місяця запровадило санкції щодо "Совкомфлоту" та визначило 14 нафтових суден, включаючи "Ливарний проспект", як власність, у якій "Совкомфлот" має частку.
OFAC видало генеральні ліцензії, що дозволяють розвантаження сирої нафти та інших вантажів з 14 суден протягом 45 днів, а також дозвільні операції з усіма іншими танкерами "Совкомфлоту".
Санкції спрямовані на скорочення прибутків росії від продажу нафти, які вона може використати для підтримки своєї війни в Україні.