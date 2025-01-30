Индекс Биг-Мака показал, что гривна - одна из самых недооцененных валют мира

По индексу Биг-Мака, курс гривны должен был бы составлять 20,73 грн/доллар, что на 50,7% ниже фактического уровня 42,0 грн/доллар. Украина занимает шестое место с конца среди самых недооцененных валют.

Пишет УНН со ссылкой на The Economist.

Украинская гривна заняла шестое место с конца среди самых недооцененных валют мира согласно обновленному индексу Биг-Мака. По данным издания, стоимость Биг-Мака в Украине составляет 120 гривен, тогда как в США - 5,79 доллара.

Это свидетельствует о том, что гривна недооценена на 50,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 42,0 грн/доллар. В то же время, согласно паритету покупательной способности, курс должен был бы составлять 20,73 грн/доллар.

Недооцененные валюты по состоянию на январь 2025 года:

валюта Тайваня (-58,8%);

Индонезии (-56,2%);

Индии (-54,8%);

Египта (-53,6%);

ПАР (-52,0%).

Переоцененные валюты по состоянию на январь 2025 года:

швейцарский франк (на 38%);

аргентинский песо (на 20,1%);

уругвайский песо (на 19,3%);

норвежская крона (на 15,3%);

евро (на 2,8%);

колонны Коста-Рики (на 1,9%).

Напомним

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9294 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.