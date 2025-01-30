Индекс Биг-Мака показал, что гривна - одна из самых недооцененных валют мира
Киев • УНН
По индексу Биг-Мака гривна недооценена на 50,7% и должна стоить 20,73 грн за доллар вместо 42,0. Украина заняла шестое место среди самых недооцененных валют мира.
По индексу Биг-Мака, курс гривны должен был бы составлять 20,73 грн/доллар, что на 50,7% ниже фактического уровня 42,0 грн/доллар. Украина занимает шестое место с конца среди самых недооцененных валют.
Пишет УНН со ссылкой на The Economist.
Украинская гривна заняла шестое место с конца среди самых недооцененных валют мира согласно обновленному индексу Биг-Мака. По данным издания, стоимость Биг-Мака в Украине составляет 120 гривен, тогда как в США - 5,79 доллара.
Это свидетельствует о том, что гривна недооценена на 50,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 42,0 грн/доллар. В то же время, согласно паритету покупательной способности, курс должен был бы составлять 20,73 грн/доллар.
Недооцененные валюты по состоянию на январь 2025 года:
- валюта Тайваня (-58,8%);
- Индонезии (-56,2%);
- Индии (-54,8%);
- Египта (-53,6%);
- ПАР (-52,0%).
Переоцененные валюты по состоянию на январь 2025 года:
швейцарский франк (на 38%);
аргентинский песо (на 20,1%);
уругвайский песо (на 19,3%);
норвежская крона (на 15,3%);
евро (на 2,8%);
колонны Коста-Рики (на 1,9%).
Напомним
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9294 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.