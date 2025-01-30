Курс валют на 30 січня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,9294 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,92 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,61 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

Долар можна купити за 42,30 грн, а продати за 41,80 грн у банках. Євро можна купити за 44,25 грн, а продати за 43,70 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 42,05-42,10 грн, а євро - за 43,90-44,10 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,88-41,91 грн/дол. для долара та 43,56-43,57 грн/євро для євро.

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