Курс валют на 30 января: Нацбанк укрепил гривну

ukenru
Эксклюзив
Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня
07:42 • 15543 просмотра

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января
04:30 • 95209 просмотра

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

Эксклюзив
АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт
29 января, 14:33 • 114303 просмотра

АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты
29 января, 13:37 • 120917 просмотра

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Эксклюзив
Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом
29 января, 12:44 • 122211 просмотра

Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
29 января, 10:08 • 121529 просмотра

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
29 января, 08:37 • 118640 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы
29 января, 07:38 • 114962 просмотра

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 182636 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Эксклюзив
Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
28 января, 15:36 • 131249 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг обстрелял Сумскую область: 10 громад под ударом, 131 взрыв

Враг обстрелял Сумскую область: 10 громад под ударом, 131 взрыв

29 января, 22:36 • 92275 просмотра
Движение вражеских дронов зафиксировано над несколькими областями Украины - ПС

Движение вражеских дронов зафиксировано над несколькими областями Украины - ПС

29 января, 23:31 • 74810 просмотра
В китайском океанариуме осетр напал на россиянку-аниматорку

В китайском океанариуме осетр напал на россиянку-аниматорку

29 января, 23:54 • 33453 просмотра
В Киеве прогремели взрывы: в области ПВО работает по вражеским дронам

В Киеве прогремели взрывы: в области ПВО работает по вражеским дронам

30 января, 00:24 • 83501 просмотра
В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

30 января, 01:26 • 54948 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 182636 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 184737 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 175320 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 169947 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 236859 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

04:30 • 95209 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 89182 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 93949 просмотра
Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

29 января, 16:44 • 96193 просмотра
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

29 января, 13:00 • 112414 просмотра
Актуальное
Курс валют на 30 января: Нацбанк укрепил гривну

Курс валют на 30 января: Нацбанк укрепил гривну

Киев  •  УНН

 • 9680 просмотра

Read in English

НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,9294 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек. Доллар торгуется в обменниках по 42,05-42,10 грн, а евро - по 43,90-44,10 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9294 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,92 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,61 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40: 

  • Доллар можно купить за 42,30 грн, а продать за 41,80 грн в банках. Евро можно купить за 44,25 грн, а продать за 43,70  грн в банках. 
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 42,05-42,10 грн, а евро - по 43,90-44,10 грн.
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,88-41,91 грн/долл. для доллара и 43,56-43,57 грн/евро для евро.
Image

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста09.01.25, 11:59 • 126855 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы