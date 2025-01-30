Курс валют на 30 января: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9294 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,92 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,61 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

Доллар можно купить за 42,30 грн, а продать за 41,80 грн в банках. Евро можно купить за 44,25 грн, а продать за 43,70 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 42,05-42,10 грн, а евро - по 43,90-44,10 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,88-41,91 грн/долл. для доллара и 43,56-43,57 грн/евро для евро.

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