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Індекс Біг-Мака показав, що гривня – одна з найбільш недооцінених валют світу

Індекс Біг-Мака показав, що гривня – одна з найбільш недооцінених валют світу

Київ • УНН

 • 25484 перегляди

За індексом Біг-Мака гривня недооцінена на 50,7% і має коштувати 20,73 грн за долар замість 42,0. Україна посіла шосте місце серед найбільш недооцінених валют світу.

За індексом Біг-Мака, курс гривні мав би становити 20,73 грн/долар, що на 50,7% нижче від фактичного рівня 42,0 грн/долар. Україна посідає шосте місце з кінця серед найбільш недооцінених валют.

Пише УНН з посиланням на The Economist.

Українська гривня посіла шосте місце з кінця серед найбільш недооцінених валют світу згідно з оновленим індексом Біг-Мака. За даними видання, вартість Біг-Мака в Україні становить 120 гривень, тоді як у США — 5,79 долара. 

Це свідчить про те, що гривня недооцінена на 50,7% у порівнянні з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар. Водночас, згідно з паритетом купівельної спроможності, курс мав би становити 20,73 грн/долар.

Недооцінені валюти станом січень 2025 року:

  • валюта Тайваню (-58,8%);
    • Індонезії (-56,2%);
      • Індії (-54,8%);
        • Єгипту (-53,6%);
          • ПАР (-52,0%).

            Переоцінені валюти станом січень 2025 року:

            швейцарський франк (на 38%);

            аргентинський песо (на 20,1%);

            уругвайський песо (на 19,3%);

            норвезька крона (на 15,3%);

            євро (на 2,8%);

            колон Коста-Рики (на 1,9%).

            Нагадаємо 

            Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,9294 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

            Ірина Колеснік

            Ірина Колеснік

            Економіка
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