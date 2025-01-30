Індекс Біг-Мака показав, що гривня – одна з найбільш недооцінених валют світу
Київ • УНН
За індексом Біг-Мака гривня недооцінена на 50,7% і має коштувати 20,73 грн за долар замість 42,0. Україна посіла шосте місце серед найбільш недооцінених валют світу.
За індексом Біг-Мака, курс гривні мав би становити 20,73 грн/долар, що на 50,7% нижче від фактичного рівня 42,0 грн/долар. Україна посідає шосте місце з кінця серед найбільш недооцінених валют.
Пише УНН з посиланням на The Economist.
Українська гривня посіла шосте місце з кінця серед найбільш недооцінених валют світу згідно з оновленим індексом Біг-Мака. За даними видання, вартість Біг-Мака в Україні становить 120 гривень, тоді як у США — 5,79 долара.
Це свідчить про те, що гривня недооцінена на 50,7% у порівнянні з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар. Водночас, згідно з паритетом купівельної спроможності, курс мав би становити 20,73 грн/долар.
Недооцінені валюти станом січень 2025 року:
- валюта Тайваню (-58,8%);
- Індонезії (-56,2%);
- Індії (-54,8%);
- Єгипту (-53,6%);
- ПАР (-52,0%).
Переоцінені валюти станом січень 2025 року:
швейцарський франк (на 38%);
аргентинський песо (на 20,1%);
уругвайський песо (на 19,3%);
норвезька крона (на 15,3%);
євро (на 2,8%);
колон Коста-Рики (на 1,9%).
Нагадаємо
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,9294 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.