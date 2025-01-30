Індекс Біг-Мака показав, що гривня – одна з найбільш недооцінених валют світу

За індексом Біг-Мака, курс гривні мав би становити 20,73 грн/долар, що на 50,7% нижче від фактичного рівня 42,0 грн/долар. Україна посідає шосте місце з кінця серед найбільш недооцінених валют.

Пише УНН з посиланням на The Economist.

Українська гривня посіла шосте місце з кінця серед найбільш недооцінених валют світу згідно з оновленим індексом Біг-Мака. За даними видання, вартість Біг-Мака в Україні становить 120 гривень, тоді як у США — 5,79 долара.

Це свідчить про те, що гривня недооцінена на 50,7% у порівнянні з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар. Водночас, згідно з паритетом купівельної спроможності, курс мав би становити 20,73 грн/долар.

Недооцінені валюти станом січень 2025 року:

валюта Тайваню (-58,8%);

Індонезії (-56,2%);

Індії (-54,8%);

Єгипту (-53,6%);

ПАР (-52,0%).

Переоцінені валюти станом січень 2025 року:

швейцарський франк (на 38%);

аргентинський песо (на 20,1%);

уругвайський песо (на 19,3%);

норвезька крона (на 15,3%);

євро (на 2,8%);

колон Коста-Рики (на 1,9%).

Нагадаємо

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,9294 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.