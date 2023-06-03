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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Инаугурация Эрдогана: как будет проходить церемония, кого пригласили, кто будет представлять Украину

Киев • УНН

 • 1373161 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. На сегодня, 3 июня, запланирована инаугурация Реджепа Эрдогана, который в третий раз подряд стал президентом Турции. По итогам второго тура выборов, состоявшегося 28 мая Эрдоган набрал 52,15% голосов, а его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,85%, пишет УНН.

Инаугурация Эрдогана: как будет проходить церемония, кого пригласили, кто будет представлять Украину

Как будет проходить церемония

Предварительно, как сообщил представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган принесет присягу в парламенте, посетит мавзолей Ататюрка.

Впоследствии должна состояться церемония инаугурации, в которой примут участие иностранные лидеры. Также планируется ужин. Ожидается, что Эрдоган обнародует новый состав Кабмина.

Лидеры каких стран приедут на инаугурацию Эрдогана, кто будет представлять Украину

На данный момент известно, что на инаугурацию Эрдогана приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

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Интересно, что инаугурацию Эрдогана планирует посетить генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Грецию, у которой с Турцией, не слишком дружественные отношения, будет представлять глава МИД Василиос Каскарелис.

Китай будет представлять замглавы парламента Дин Чжунли. Такой же уровень парламентского представительства будут иметь рф и беларусь: от страны-агрессора поедет спикер госдумы володин, а от ее пособника – председатель палаты представителей андрейченко.

Кто будет представлять Украину, пока неизвестно. И здесь тоже интрига - несколько дней назад СМИ сообщали, что путин и Зеленский уже после инаугурации могут поочередно совершить визиты в Турцию.

Напомним

Зеленский одним из первых поздравил Эрдогана с победой на выборах.

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