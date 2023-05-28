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Зеленський привітав Ердогана з перемогою у виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав діючого президента Туреччини Реджепа Ердогана з перемогою у виборах на пост президента. Про це пише УНН з посиланням на Twitter Зеленського.

Цитата

“Вітаю Президента Туреччини Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи”, - йдеться у повідомленні. 

Вітаю Президента Туреччини @RTErdogan з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023

Нагадаємо 

За результатами підрахунку 99,8% голосів у президентських виборах у Туричинній лідирує чинний президент Реджеп Таїп Ердоган.

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