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“Поздравляю Президента Турции Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы”, - говорится в сообщении.

Вітаю Президента Туреччини @RTErdogan з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.

Напомним

По результатам подсчета 99,8% голосов в президентских выборах в Туричинной лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.