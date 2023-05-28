Зеленский поздравил Эрдогана с победой в выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил действующего президента Турции Реджепа Эрдогана с победой в выборах на пост президента. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.
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“Поздравляю Президента Турции Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы”, - говорится в сообщении.
Вітаю Президента Туреччини @RTErdogan з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023
Напомним
По результатам подсчета 99,8% голосов в президентских выборах в Туричинной лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.