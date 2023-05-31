Зеленський і путін можуть невдовзі відвідати Туреччину - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор володимир путін можуть відвідати Туреччину. Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet, пише УНН.
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"путін здійснить окремий спеціальний візит до Туреччини. Після путіна Президент України Зеленський приїде до Туреччини", - розповіла кореспондент Hürriyet Ханде Фірат із посиланням на свої джерела.
За її словами, Президент України відвідає Анкару після інавгурації турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Під час цих візитів, які путін і Зеленський проведуть один за одним, обговорюватимуться хід війни та зернова угода, зазначає видання.
Hürriyet повідомляє, що інавгурація Ердогана запланована на 3-4 червня. В Анкару, як очікується, приїде велика кількість іноземних лідерів.
Нагадаємо
Президент США Байден привітав Ердогана з перемогою на виборах. Лідери Туреччини та США виступили за розвиток зв'язків.