Зеленский и путин могут вскоре посетить Турцию - СМИ

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"путин совершит отдельный специальный визит в Турцию. После путина Президент Украины Зеленский приедет в Турцию", - рассказала корреспондент Hürriyet Ханде Фират со ссылкой на свои источники.

По ее словам, Президент Украины посетит Анкару после инаугурации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время этих визитов, которые путин и Зеленский проведут друг за другом, будут обсуждаться ход войны и зерновая сделка, отмечает издание.

Hürriyet сообщает, что инаугурация Эрдогана запланирована на 3-4 июня. В Анкару, как ожидается, приедет большое количество иностранных лидеров.

Напомним

Президент США Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах. Лидеры Турции и США выступили за развитие связей.