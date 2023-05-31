Зеленский и путин могут вскоре посетить Турцию - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин могут посетить Турцию. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet, пишет УНН.
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"путин совершит отдельный специальный визит в Турцию. После путина Президент Украины Зеленский приедет в Турцию", - рассказала корреспондент Hürriyet Ханде Фират со ссылкой на свои источники.
По ее словам, Президент Украины посетит Анкару после инаугурации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Во время этих визитов, которые путин и Зеленский проведут друг за другом, будут обсуждаться ход войны и зерновая сделка, отмечает издание.
Hürriyet сообщает, что инаугурация Эрдогана запланирована на 3-4 июня. В Анкару, как ожидается, приедет большое количество иностранных лидеров.
Напомним
Президент США Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах. Лидеры Турции и США выступили за развитие связей.