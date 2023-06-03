Інавгурація Ердогана: як відбуватиметься церемонія, кого запросили, хто представлятиме Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. На сьогодні, 3 червня, запланована інавгурація Реджепа Ердогана, який втретє поспіль став президентом Туреччини. За підсумками другого туру виборів, що відбувся 28 травня Ердоган набрав 52,15% голосів, а його конкурент Кемаль Киличдароглу - 47,85%, пише УНН.
Як відбуватиметься церемонія
Попередньо, як повідомив представник адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, Ердоган принесе присягу в парламенті, відвідає мавзолей Ататюрка.
Згодом має відбутися церемонія інавгурації, в якій візьмуть участь іноземні лідери. Також планується вечеря. Очікується, що Ердоган оприлюднить новий склад Кабміну.
Лідери яких країн приїдуть на інавгурацію Ердогана, хто представлятиме Україну
На даний момент відомо, що на інавгурацію Ердогана приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані.
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Цікаво, що інавгурацію Ердогана планує відвідати генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Грецію, у якої з Туреччиною, не надто дружні відносини, представлятиме голова МЗС Васіліос Каскареліс.
Китай представлятиме замголови парламенту Дін Чжунлі. Такий самий рівень парламентського представництва матимуть рф та білорусь: від країни-агресора поїде спікер держдуми володін, а від її посібника – голова палати представників андрейченко.
Хто представлятиме Україну, наразі, невідомо. І тут теж інтрига - декілька днів тому ЗМІ повідомляли, що путін та Зеленський вже після інавгурації можуть почергово здійснити візити до Туреччини.
Нагадаємо
Зеленський одним з перших привітав Ердогана з перемогою на виборах.