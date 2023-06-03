Інавгурація Ердогана: як відбуватиметься церемонія, кого запросили, хто представлятиме Україну

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 13350 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 23294 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 41089 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 36782 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 81044 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 62711 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 58143 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118477 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182963 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 212741 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 30634 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 28720 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 19940 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 60539 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 14882 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 41048 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 61842 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 81002 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 212725 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 263307 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 12025 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 15741 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 24845 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 29396 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 45083 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Інавгурація Ердогана: як відбуватиметься церемонія, кого запросили, хто представлятиме Україну

Київ • УНН

 • 1373162 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. На сьогодні, 3 червня, запланована інавгурація Реджепа Ердогана, який втретє поспіль став президентом Туреччини. За підсумками другого туру виборів, що відбувся 28 травня Ердоган набрав 52,15% голосів, а його конкурент Кемаль Киличдароглу - 47,85%, пише УНН.

Інавгурація Ердогана: як відбуватиметься церемонія, кого запросили, хто представлятиме Україну

Як відбуватиметься церемонія

Попередньо, як повідомив представник адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, Ердоган принесе присягу в парламенті, відвідає мавзолей Ататюрка.

Згодом має відбутися церемонія інавгурації, в якій візьмуть участь іноземні лідери. Також планується вечеря. Очікується, що Ердоган оприлюднить новий склад Кабміну.

Лідери яких країн приїдуть на інавгурацію Ердогана, хто представлятиме Україну

На даний момент відомо, що на інавгурацію Ердогана приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден привітав Ердогана з перемогою на виборах. Лідери Туреччини та США виступили за розвиток зв'язків

Цікаво, що інавгурацію Ердогана планує відвідати генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Грецію, у якої з Туреччиною, не надто дружні відносини, представлятиме голова МЗС Васіліос Каскареліс.

Китай представлятиме замголови парламенту Дін Чжунлі. Такий самий рівень парламентського представництва матимуть рф та білорусь: від країни-агресора поїде спікер держдуми володін, а від її посібника – голова палати представників андрейченко.

Хто представлятиме Україну, наразі, невідомо. І тут теж інтрига - декілька днів тому ЗМІ повідомляли, що путін та Зеленський вже після інавгурації можуть почергово здійснити візити до Туреччини.

Нагадаємо

Зеленський одним з перших привітав Ердогана з перемогою на виборах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61