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Илон Маск стал "лордом" в Twitter

Киев • УНН

 • 20327 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя и локацию в социальной сети Twitter, сообщает УНН.

Илон Маск стал "лордом" в Twitter

Детали

Илон Маск сменил свое имя в Twitter, теперь он — Lorde Edge. Кроме того, он сменил место жительства на Tröllheim.

Предприниматель никак не прокомментировал изменения.

Напомним

Большинство пользователей Twitter, которые проголосовали в опросе Илона Маска, поддержали вариант с продажей 10% акций компании Tesla.

В конце октября Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом.

В начале ноября состояние американского предпринимателя, самого богатого человека в истории, превысило 300 миллиардов долларов.

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