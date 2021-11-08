Илон Маск стал "лордом" в Twitter

Детали

Илон Маск сменил свое имя в Twitter, теперь он — Lorde Edge. Кроме того, он сменил место жительства на Tröllheim.

Предприниматель никак не прокомментировал изменения.

Напомним

Большинство пользователей Twitter, которые проголосовали в опросе Илона Маска, поддержали вариант с продажей 10% акций компании Tesla.

В конце октября Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом.

В начале ноября состояние американского предпринимателя, самого богатого человека в истории, превысило 300 миллиардов долларов.