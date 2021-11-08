Ілон Маск став "лордом" у Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Американський підприємець, власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск змінив ім'я та локацію у соціальній мережі Twitter, повідомляє УНН.
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Ілон Маск змінив своє ім'я у Twitter, тепер він — Lorde Edge. Окрім того, він змінив місце проживання на Tröllheim.
Підприємець жодним чином не прокоментував зміни.
Нагадаємо
Більшість користувачів Twitter, які проголосували в опитуванні Ілона Маска, підтримали варіант із продажем 10% акцій компанії Tesla.
Наприкінці жовтня Маск заявив, що продасть акції Tesla, якщо це допоможе впоратися зі світовим голодом.
На початку листопада статки американського підприємця, найбагатшої людини в історії, перевищили 300 мільярдів доларів.