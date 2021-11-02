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Статки Ілона Маска перевищили 300 мільярдів доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Статки американського підприємця, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска перевищили 300 мільярдів доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на рейтинг Forbes.

Статки Ілона Маска перевищили 300 мільярдів доларів

Деталі

Статки Маска зросли на 22,6 млрд доларів (на 7,72%) і наразі становлять 315,2 млрд доларів.

Другий у рейтингу найбагатших людей світу — засновник Amazon Джефф Безос (193,2 млрд доларів). На третьому місці — засновник Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (190,8 млрд доларів).

Нагадаємо

У вересні цього року Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Тоді його статки зросли на 3,8 млрд доларів і становили 203,4 млрд доларів.

Значну частину його статків становлять акції Tesla. У жовтні ринкова капіталізація Tesla перевищила 1 трильйон доларів, що зробило Ілона Маска найбагатшою людиною в історії.

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