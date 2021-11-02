Статки Ілона Маска перевищили 300 мільярдів доларів

Деталі

Статки Маска зросли на 22,6 млрд доларів (на 7,72%) і наразі становлять 315,2 млрд доларів.

Другий у рейтингу найбагатших людей світу — засновник Amazon Джефф Безос (193,2 млрд доларів). На третьому місці — засновник Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (190,8 млрд доларів).

Нагадаємо

У вересні цього року Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Тоді його статки зросли на 3,8 млрд доларів і становили 203,4 млрд доларів.

Значну частину його статків становлять акції Tesla. У жовтні ринкова капіталізація Tesla перевищила 1 трильйон доларів, що зробило Ілона Маска найбагатшою людиною в історії.