Статки Ілона Маска перевищили 300 мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Статки американського підприємця, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска перевищили 300 мільярдів доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на рейтинг Forbes.
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Статки Маска зросли на 22,6 млрд доларів (на 7,72%) і наразі становлять 315,2 млрд доларів.
Другий у рейтингу найбагатших людей світу — засновник Amazon Джефф Безос (193,2 млрд доларів). На третьому місці — засновник Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (190,8 млрд доларів).
Нагадаємо
У вересні цього року Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Тоді його статки зросли на 3,8 млрд доларів і становили 203,4 млрд доларів.
Значну частину його статків становлять акції Tesla. У жовтні ринкова капіталізація Tesla перевищила 1 трильйон доларів, що зробило Ілона Маска найбагатшою людиною в історії.