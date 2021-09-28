Ілон Маск став найбагатшою людиною на планеті

Деталі

За даними Forbes, статки Ілона Маска зросли на 3,8 млрд доларів і становлять 203,4 млрд доларів.

Повідомляють, що Маск став третьою людиною, яка заробила 200 млрд доларів. Значну частину його статків становлять акції Tesla, вони зросли майже на 2% до 790 доларів за штуку.

Додамо

Друге місце у рейтингу посідає глава Amazon Джефф Безос (197,7 млрд доларів), третє — засновник Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (175,9 млрд доларів).

У першій п’ятірці також перебувають один із засновників корпорації Microsoft Білл Гейтс (131 млрд доларів) і засновник Facebook Марк Цукерберг (126,4 млрд доларів).

Нагадаємо

Влітку Ілон Маск повідомив, що Tesla розробляє робота-гуманоїда Tesla Bot зі штучним інтелектом, прототип може з’явитися 2022 року.