Илон Маск стал самым богатым человеком на планете
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Американский предприниматель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Сообщает УНН со ссылкой на рейтинг.
Детали
По данным Forbes, состояние Илона Маска выросло на 3,8 млрд долларов и составляют 203,4 млрд долларов.
Сообщают, что Маск стал третьим человеком, который заработал 200 млрд долларов. Значительную часть его состояния составляют акции Tesla, они выросли почти на 2% до 790 долларов за штуку.
Добавим
Второе место в рейтинге занимает глава Amazon Джефф Безос (197,7 млрд долларов), третье — основатель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (175,9 млрд долларов).
В первой пятерке также находятся один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс (131 млрд долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (126,4 млрд долларов).
Напомним
Летом Илон Маск сообщил, что Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot с искусственным интеллектом, прототип может появиться в 2022 году.