Маск анонсував антропоморфного робота Tesla Bot зі штучним інтелектом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Tesla розробляє робота-гуманоїда Tesla Bot, його прототип може з’явитися в 2022 році, повідомив глава компанії Ілон Маск в ході виступу на заході “Дні штучного інтелекту” Tesla, передає УНН.
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За його словами, Tesla Bot виконуватиме роботу, пов’язану з нейронними мережами і новим суперкомп’ютером Dojo.
“В принципі, якщо подумати про те, що ми робимо з автомобілями, Tesla, ймовірно, є найбільшою у світі компанією в сфері робототехніки, бо наші машини схожі на наполовину розумних роботів на колесах”, — сказав Маск.
З процесором, який в компанії назвали “повністю автономним комп’ютером”, або FSDC (Full Self-Driving Computer), Dojo і нейронними мережами, які “розпізнають світ і розуміють, як орієнтуватися в ньому, є сенс надати цьому форму робота-гуманоїда”, додав бізнесмен.
Характеристики робота
Висота робота складе близько 173 см, вага — 57 кг. Замість обличчя у нього буде екран, на якому буде відображатися корисна інформація. Пересуватися андроїд зможе зі швидкістю 8 км / год, а його зір забезпечать камери для автомобілів Tesla.
“В майбутньому з’явиться можливість вибору, займатися фізичною роботою чи ні”
За словами Маска, “доброзичливий” робот також “усуне небезпечні, одноманітні і нудні завдання” і буде виконувати роботу, яку люди найменше люблять робити.
“Для економіки будуть серйозні наслідки. В майбутньому з’явиться можливість вибору, займатися фізичною роботою чи ні”, — сказав він.
Нагадаємо
У серпні китайська технологічна компанія Xiaomi представила нового чотириногого робота-компаньйона CyberDog, створеного на платформі штучного інтелекту. Собака-робот буде важити 3 кг і зможе бігати зі швидкістю до 12 км/год, а також виконувати сальто назад. Крім цього, CyberDog оснастять камерами, сенсорними датчиками, модулем GPS і ширококутним об’єктивом “риб’яче око”.
У Xiaomi відзначили, що робот-собака може аналізувати своє оточення, створювати навігаційні карти, визначати місце призначення і уникати перешкод.