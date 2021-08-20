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Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом

Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом

Киев  •  УНН

 • 40014 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot, его прототип может появиться в 2022 году, сообщил глава компании Маск в ходе выступления на мероприятии "Дни искусственного интеллекта" Tesla, передает УНН.

Цитата

По его словам, Tesla Bot выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo.

“В принципе, если подумать о том, что мы делаем с автомобилями, Tesla, вероятно, является крупнейшей в мире компанией в сфере робототехники, потому что наши машины похожи на наполовину разумных роботов на колесах”, — сказал Маск.

Характеристики работа

Высота робота составит около 173 см, вес — 57 кг. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Робот также будет оснащен системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях, произведенных Tesla, которые будут служить “зрением” работа. Передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч.

С процессором, который в компании назвали “полностью автономным компьютером”, или FSDC (Full Self-Driving Computer), Dojo и нейронными сетями, которые “распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем, смысл придать этому форму робота-гуманоида” добавил бизнесмен.

“В будущем появится возможность выбора, заниматься физической работой или нет”

По словам Маска, “доброжелательный” робот также “устранит опасные, однообразные и скучные задачи” и будет выполнять работу, которую люди меньше любят делать.

“Для экономики будут серьезные последствия. В будущем появится возможность выбора, заниматься физической работой или нет”, — сказал он.

Напомним

В августе китайская технологическая компания Xiaomiпредставила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog , созданного на платформе искусственного интеллекта. Собака-робот будет весить 3 кг и сможет бегать со скоростью до 12 км/ч, а также выполнять сальто назад. Кроме этого, CyberDog оснастят камерами, сенсорными датчиками, модулем GPS и широкоугольным объективом “рыбий глаз”.

В Xiaomi отметили, что робот-собака может анализировать свое окружение, создавать навигационные карты, определять назначение и избегать препятствий.

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