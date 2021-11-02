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Состояние Илона Маска превысило 300 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 25915 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Состояние американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска превысило 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на рейтинг Forbes.

Состояние Илона Маска превысило 300 миллиардов долларов

Детали

Состояние Маска выросло на 22,6 млрд долларов (на 7,72%) и сейчас составляет 315,2 млрд долларов.

Второй в рейтинге самых богатых людей мира — основатель Amazon Джефф Безос (193,2 млрд долларов). На третьем месте —основатель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (190,8 млрд долларов).

Напомним

В сентябре этого года Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Тогда его состояние выросло на 3,8 млрд долларов и составило 203,4 млрд долларов.

Значительную часть его состояния составляют акции Tesla. В октябре рыночная капитализация Tesla превысила 1 триллион долларов, что сделало Илона Маска самым богатым человеком в истории.

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