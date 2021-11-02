Состояние Илона Маска превысило 300 миллиардов долларов

Детали

Состояние Маска выросло на 22,6 млрд долларов (на 7,72%) и сейчас составляет 315,2 млрд долларов.

Второй в рейтинге самых богатых людей мира — основатель Amazon Джефф Безос (193,2 млрд долларов). На третьем месте —основатель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (190,8 млрд долларов).

Напомним

В сентябре этого года Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Тогда его состояние выросло на 3,8 млрд долларов и составило 203,4 млрд долларов.

Значительную часть его состояния составляют акции Tesla. В октябре рыночная капитализация Tesla превысила 1 триллион долларов, что сделало Илона Маска самым богатым человеком в истории.