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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Forbes визнав Ілона Маска найбагатшою людиною в історії

Київ • УНН

 • 26833 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Завдяки звіту про прибутки та збитки і великому замовленню автомобілів від Hertz ринкова капіталізація Tesla в понеділок перевищила 1 трильйон доларів, а генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes.

Forbes визнав Ілона Маска найбагатшою людиною в історії

Деталі

У понеділок, капітал Ілона Маска оцінювався у розмірі 271,3 млрд доларів, що приблизно на 41,7 млрд доларів більше, ніж у п'ятницю.

За оцінками Forbes за 3 вересня, капітал Маска оцінювався у 190,5 млрд доларів. На той момент найбагатшою людиною світу був засновник Amazon Джефф Безос, який випередив Ілона Маска на 10,5 млрд доларів.

Нагадаємо

У понеділок, 25 жовтня, компанія Tesla приєдналася до елітної групи компаній з ринковою вартістю щонайменше в 1 трильйон доларів, що стало ключовою віхою для виробника автомобілів, очолюваного Ілоном Маском. Акції Tesla зросли на 13%, що є найбільшим одноденним рухом з 9 березня, до нового рекорду в $1024,86. Завдяки цьому його ринкова капіталізація значно перевищила 1 трильйон доларів на основі близько мільярда акцій, що знаходяться в обігу станом на 21 жовтня.

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