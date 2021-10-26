Forbes визнав Ілона Маска найбагатшою людиною в історії

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У понеділок, капітал Ілона Маска оцінювався у розмірі 271,3 млрд доларів, що приблизно на 41,7 млрд доларів більше, ніж у п'ятницю.

За оцінками Forbes за 3 вересня, капітал Маска оцінювався у 190,5 млрд доларів. На той момент найбагатшою людиною світу був засновник Amazon Джефф Безос, який випередив Ілона Маска на 10,5 млрд доларів.

Нагадаємо

У понеділок, 25 жовтня, компанія Tesla приєдналася до елітної групи компаній з ринковою вартістю щонайменше в 1 трильйон доларів, що стало ключовою віхою для виробника автомобілів, очолюваного Ілоном Маском. Акції Tesla зросли на 13%, що є найбільшим одноденним рухом з 9 березня, до нового рекорду в $1024,86. Завдяки цьому його ринкова капіталізація значно перевищила 1 трильйон доларів на основі близько мільярда акцій, що знаходяться в обігу станом на 21 жовтня.