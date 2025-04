Ринкова вартість Tesla вперше сягнула трильйон доларів

Деталі

Виробник седана Model 3 — найбільш продаваного електромобіля в усьому світі — зараз є другою найшвидшою компанією, яка коли-небудь досягла цієї позначки, пройшло трохи більше 11 років з моменту її публічного дебюту в червні 2010 року.

Facebook Inc. зробила це швидше, хоча його ринкова капіталізація зараз нижча за 1 трильйон доларів, оскільки акції були розпродані за останні два місяці. Інші зареєстровані в США члени клубу вартістю трильйон доларів включають Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. і Amazon.com Inc.

Акції Tesla зросли на 13%, що є найбільшим одноденним рухом з 9 березня, до нового рекорду в $1024,86. Завдяки цьому його ринкова капіталізація значно перевищила 1 трильйон доларів на основі близько мільярда акцій, що знаходяться в обігу станом на 21 жовтня.

Цитата

“Акції Tesla мають тенденцію бути досить нестабільними і керуються широким спектром ринкових сил, які важко зрозуміти”, — написав у примітці аналітик Morgan Stanley Адам Джонас. Хоча аналітик вважає, що акції Tesla коштують 1200 доларів, Джонас не очікує, що акції торгуватимуться до такого рівня найближчим часом, зазначив аналітик.

Нагадаємо

Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla у Техас.