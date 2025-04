Рыночная стоимость Tesla впервые достигла триллион долларов

Детали

Производитель седана Model 3 — самого продаваемого электромобиля во всем мире — сейчас второй быстрой компанией, которая когда-либо достигла этой отметки, прошло чуть более 11 лет с момента ее публичного дебюта в июне 2010 года.

Facebook Inc. сделала это быстрее, хотя его рыночная капитализация сейчас ниже 1 триллион долларов, поскольку акции были распроданы за последние два месяца. Другие зарегистрированные в США члены клуба стоимостью триллион долларов включают Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc.

Акции Tesla выросли на 13%, что является крупнейшим однодневным движением с 9 марта, до нового рекорда в $ 1024,86. Благодаря этому его рыночная капитализация значительно превысила 1 триллион долларов на основе около миллиарда акций, находящихся в обращении по состоянию на 21 октября.

Цитата

“Акции Tesla имеют тенденцию быть достаточно нестабильными и руководствуются широким спектром рыночных сил, которые трудно понять”, — написал в примечании аналитик Morgan Stanley Адам Джонас. Хотя аналитик считает, что акции Tesla стоят 1200 долларов, Джонас не ожидает, что акции будут торговаться до такого уровня в ближайшее время, отметил аналитик.

Напомним

Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас.