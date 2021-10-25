В конце сентября этого года американский предприниматель, руководитель компании Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.
Рыночная стоимость Tesla впервые достигла триллион долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В понедельник, 25 октября, компания Tesla присоединилась к элитной группе компаний с рыночной стоимостью не менее в 1 триллион долларов, что стало ключевой вехой для производителя автомобилей, возглавляемого Маск. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Производитель седана Model 3 — самого продаваемого электромобиля во всем мире — сейчас второй быстрой компанией, которая когда-либо достигла этой отметки, прошло чуть более 11 лет с момента ее публичного дебюта в июне 2010 года.
Facebook Inc. сделала это быстрее, хотя его рыночная капитализация сейчас ниже 1 триллион долларов, поскольку акции были распроданы за последние два месяца. Другие зарегистрированные в США члены клуба стоимостью триллион долларов включают Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc.
Акции Tesla выросли на 13%, что является крупнейшим однодневным движением с 9 марта, до нового рекорда в $ 1024,86. Благодаря этому его рыночная капитализация значительно превысила 1 триллион долларов на основе около миллиарда акций, находящихся в обращении по состоянию на 21 октября.
Цитата
“Акции Tesla имеют тенденцию быть достаточно нестабильными и руководствуются широким спектром рыночных сил, которые трудно понять”, — написал в примечании аналитик Morgan Stanley Адам Джонас. Хотя аналитик считает, что акции Tesla стоят 1200 долларов, Джонас не ожидает, что акции будут торговаться до такого уровня в ближайшее время, отметил аналитик.
Напомним
Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас.