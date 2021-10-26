Forbes признал Илона Маска самым богатым человеком в истории

Детали

В понедельник капитал Илона Маска оценивался в размере 271,3 млрд долларов, что примерно на 41,7 млрд долларов больше, чем в пятницу.

По оценкам Forbes за 3 сентября капитал Маска оценивался в 190,5 млрд долларов. На тот момент самым богатым человеком мира был основатель Amazon Джефф Безос, опередивший Илона Маска на 10,5 млрд долларов.

Напомним

В понедельник, 25 октября, компания Tesla присоединилась к элитной группе компаний с рыночной стоимостью не менее 1 триллиона долларов, что стало ключевой вехой для производителя автомобилей, возглавляемого Илоном Маском. Акции Tesla выросли на 13%, что является крупнейшим однодневным движением с 9 марта, до нового рекорда в $ 1024,86. Благодаря этому его рыночная капитализация значительно превысила 1 триллион долларов на основе около миллиарда акций, находящихся в обращении по состоянию на 21 октября.